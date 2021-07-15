Geo_1

Георгий Geo_1

 
28 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Всем привет! Меня зовут Георгий, я веб-дизайнер.

Я занимаюсь разработкой сайтов полного цикла, от дизайна до поддержки, а это значит, что вся работа проходит без посредников, в одних руках. Моё основное направление — UI/UX дизайн. Я хорошо ориентируюсь в стиле, быстро приспосабливаюсь к трендам и новым веяниям.

Создаю современный дизайн:

  • сайтов,
  • лендингов
  • презентаций
  • логотипов
  • фирменного стиля
  • постеров, баннеров, флаеров, открыток.
Работаю в: 

  • Figma (всё, что касается веб-дизайна),
  • плюс Adobe Photoshop
Гарантирую: 

  • удобную оперативную обратную связь (телеграм, электронная почта, вайбер, WhatsApp)
  • своевременное выполнение заказов в оговоренные сроки,
  • возврат предоплаты, если наши взгляды на предложенный вариант дизайна по какой-либо причине вдруг не совпадут (это нормально, все мы разные, бывает),
  • правки, если таковые понадобятся (пишите, обсудим и всё поправим),
  • плюшки всякие разные постоянным заказчикам (скидки, бонусы, праздничные акции. Я — человек творческий, обязательно чего-нибудь придумаю для вас).
+ Просто так поправлю в процессе работы контент, если что (ну, если замечу ошибку какую, очень не люблю их, стараюсь бороться любыми доступными мне способами)).

Как я работаю.   

Да, все очень просто, не люблю усложнять:

  • заказ,
  • бриф,
  • изучение,
  • обсуждение (простите, но я задаю вопросы, если мне что-то не совсем понятно :)),
  • предоплата/безопасный платеж,
  • прототип/макет,
  • согласование,
  • работа с замечаниями,
  • утверждение,
  • полная оплата,
  • передача исходника (ссылка на макет в Figma),
  • обмен отзывами,
  • все довольны! ;)
Оплата.

Visa/ Mastercard

Пока! Жду ваши заказы, буду рад помочь!

Figma