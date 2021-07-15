Всем привет! Меня зовут Георгий, я веб-дизайнер.
Я занимаюсь разработкой сайтов полного цикла, от дизайна до поддержки, а это значит, что вся работа проходит без посредников, в одних руках. Моё основное направление — UI/UX дизайн. Я хорошо ориентируюсь в стиле, быстро приспосабливаюсь к трендам и новым веяниям.
Создаю современный дизайн:
- сайтов,
- лендингов
- презентаций
- логотипов
- фирменного стиля
- постеров, баннеров, флаеров, открыток.
- Figma (всё, что касается веб-дизайна),
- плюс Adobe Photoshop
- удобную оперативную обратную связь (телеграм, электронная почта, вайбер, WhatsApp)
- своевременное выполнение заказов в оговоренные сроки,
- возврат предоплаты, если наши взгляды на предложенный вариант дизайна по какой-либо причине вдруг не совпадут (это нормально, все мы разные, бывает),
- правки, если таковые понадобятся (пишите, обсудим и всё поправим),
- плюшки всякие разные постоянным заказчикам (скидки, бонусы, праздничные акции. Я — человек творческий, обязательно чего-нибудь придумаю для вас).
Как я работаю.
Да, все очень просто, не люблю усложнять:
- заказ,
- бриф,
- изучение,
- обсуждение (простите, но я задаю вопросы, если мне что-то не совсем понятно :)),
- предоплата/безопасный платеж,
- прототип/макет,
- согласование,
- работа с замечаниями,
- утверждение,
- полная оплата,
- передача исходника (ссылка на макет в Figma),
- обмен отзывами,
- все довольны! ;)
Visa/ Mastercard
Пока! Жду ваши заказы, буду рад помочь!
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