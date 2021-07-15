Всем привет! Меня зовут Георгий, я веб-дизайнер.

Я занимаюсь разработкой сайтов полного цикла, от дизайна до поддержки, а это значит, что вся работа проходит без посредников, в одних руках. Моё основное направление — UI/UX дизайн. Я хорошо ориентируюсь в стиле, быстро приспосабливаюсь к трендам и новым веяниям.

Создаю современный дизайн:

сайтов,

лендингов

презентаций

логотипов

фирменного стиля

постеров, баннеров, флаеров, открыток.

Работаю в:

Figma (всё, что касается веб-дизайна),

плюс Adobe Photoshop

Гарантирую:

удобную оперативную обратную связь (телеграм, электронная почта, вайбер, WhatsApp)

своевременное выполнение заказов в оговоренные сроки,

возврат предоплаты, если наши взгляды на предложенный вариант дизайна по какой-либо причине вдруг не совпадут (это нормально, все мы разные, бывает),

правки, если таковые понадобятся (пишите, обсудим и всё поправим),

плюшки всякие разные постоянным заказчикам (скидки, бонусы, праздничные акции. Я — человек творческий, обязательно чего-нибудь придумаю для вас).

+ Просто так поправлю в процессе работы контент, если что (ну, если замечу ошибку какую, очень не люблю их, стараюсь бороться любыми доступными мне способами)).

Как я работаю.

Да, все очень просто, не люблю усложнять:

заказ,

бриф,

изучение,

обсуждение (простите, но я задаю вопросы, если мне что-то не совсем понятно :)),

предоплата/безопасный платеж,

прототип/макет,

согласование,

работа с замечаниями,

утверждение,

полная оплата,

передача исходника (ссылка на макет в Figma),

обмен отзывами,

все довольны! ;)

Оплата.

Visa/ Mastercard

Пока! Жду ваши заказы, буду рад помочь!