Карты для докладов, отчетов и презентаций

Описание работы:

- работа осуществляется в векторных редакторах, в результате получается карта или схема в формате jpeg или pdf,

- возможно вставить на карту или схему таблицы, диаграммы, которые могу построить по данным,

- возможно нанесение точек по координатам, если есть угловые координаты или географические объекты (реки, населенные пункты, дороги),

- карты с увеличением и уменьшением масштаба от исходного,

- поправки вносятся до полного Вашего удовлетворения выполненной работой.

Нужно для заказа:

- координаты объекта (участка),

- исходная информация в виде карты, схемы, рисунка или фотографии (jpeg, bmp, pdf),

- масштаб, объекты и информация к ним, картографическая проекция (если есть), пожелания по условным обозначениям

- можно вносить изменения от руки на бумажной копии, если нужно нанести какую-то новую информацию (дорисовать линию, полигон, дописать текст) и прислать фото.