Наталья Geologia_uletGeologia_ulet
Описание работы:
- работа осуществляется в векторных редакторах, в результате получается карта или схема в формате jpeg или pdf,
- возможно вставить на карту или схему таблицы, диаграммы, которые могу построить по данным,
- возможно нанесение точек по координатам, если есть угловые координаты или географические объекты (реки, населенные пункты, дороги),
- карты с увеличением и уменьшением масштаба от исходного,
- поправки вносятся до полного Вашего удовлетворения выполненной работой.
Нужно для заказа:
- координаты объекта (участка),
- исходная информация в виде карты, схемы, рисунка или фотографии (jpeg, bmp, pdf),
- масштаб, объекты и информация к ним, картографическая проекция (если есть), пожелания по условным обозначениям
- можно вносить изменения от руки на бумажной копии, если нужно нанести какую-то новую информацию (дорисовать линию, полигон, дописать текст) и прислать фото.
- Работа по оцифровке и оформлению карт45 просмотров