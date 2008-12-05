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МУХИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сведения о себе:
• Дата и место рождения: 08.11.1982, г. Москва.
• Текущее место жительства: г. Москва
• Национальность: русский.
• Семейное положение: холост.
Образование:
• 1997 - 2000, МЦФЭО РЭА им. Г. В. Плеханова, незаконченное высшее образование.
• 2000 - 2001, Институт Городской Инфраструктуры, Экономики и Права, 2 курса.
• 2004 - 2006, Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики, специальность 0621 – «Управление персоналом», заочно.
Квалификация:
• Программист Turbo Pascal/Delphi (свидетельство №10-101/00, РЭА им. Г.В.Плеханова).
• «Основы компьютерных сетей» (Сертификат Интернет-Института «Интуит.Ру»).
• «Основы информационной безопасности» (Сертификат Интернет-Института «Интуит.Ру»).
Профессиональный опыт:
• 02.1999 – 01.2003 (г. Москва): частная практика (сборка и настройка ПК, установка и настройка ОС и ПО, создание и администрирование небольших локально-вычислительных сетей).
• 02.2003 – 06.2003 (г. Москва): Ресторан «Тинькофф» - системный администратор.
• 02.2004 – 09.2004 (г. Москва): ОАО «МосЭнерго» - инженер-электронщик.
• 03.2005 – 10.2005 (г. Москва): Колледж №3 ЛП – специалист по информатизации образования.
• 10.2005 – 05.2006 (г. Москва): частная практика (обслуживание компьютеров организаций).
• 05.2006 – 12.2006 (г. Москва): ООО «СОЮЗ» - генеральный директор.
• 08.2006 – 05.2007 (г. Москва): ООО «Траст-Сервис ФСК» - помощник руководителя.
• 05.2007 – 08.2007 (г. Москва): ООО «СевСпецСтрой» - главный специалист по оптовой торговле металлоизделиями и изготовлению кронштейнов для осветительных приборов.
• 09.2007 – 10.2008 (г. Новокузнецк): Зоомагазин «Котенок Гав» - главный специалист по маркетингу, рекламе и развитию предприятия.
• 07.2008 – 10.2008 (г. Новокузнецк): НПАТП «Транссервис» - специалист по диагностике автомобилей (отечественных и иностранных), оснащенных ЭБУ + чип-тюнинг.
Другая деятельность:
• Импорт грузовых автомобилей из США и легковых автомобилей из Японии, грузоперевозки.
• Финансовый анализ деятельности предприятия, аудит.
• Изобретательская деятельность, научно-технические разработки.
• Игра на российском рынке ценных бумаг (РТС) при помощи системы «Альфа-Директ».
Знание языков:
• Английский язык – удовлетворительно.
Публикации:
• Статья «Юродивые Казначеи Одураченной Страны» в журнале «Жить сегодня».
• Интервью в газете «Звездный Бульвар», победа в конкурсе «Лучший фотограф Останкино».
Интересы и увлечения:
• Поездки на горном велосипеде.
• Художественная и репортажная фотография.