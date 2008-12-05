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МУХИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Сведения о себе:

• Дата и место рождения: 08.11.1982, г. Москва.

• Текущее место жительства: г. Москва

• Национальность: русский.

• Семейное положение: холост.

Образование:

• 1997 - 2000, МЦФЭО РЭА им. Г. В. Плеханова, незаконченное высшее образование.

• 2000 - 2001, Институт Городской Инфраструктуры, Экономики и Права, 2 курса.

• 2004 - 2006, Московская Государственная Академия Приборостроения и Информатики, специальность 0621 – «Управление персоналом», заочно.

Квалификация:

• Программист Turbo Pascal/Delphi (свидетельство №10-101/00, РЭА им. Г.В.Плеханова).

• «Основы компьютерных сетей» (Сертификат Интернет-Института «Интуит.Ру»).

• «Основы информационной безопасности» (Сертификат Интернет-Института «Интуит.Ру»).

Профессиональный опыт:

• 02.1999 – 01.2003 (г. Москва): частная практика (сборка и настройка ПК, установка и настройка ОС и ПО, создание и администрирование небольших локально-вычислительных сетей).

• 02.2003 – 06.2003 (г. Москва): Ресторан «Тинькофф» - системный администратор.

• 02.2004 – 09.2004 (г. Москва): ОАО «МосЭнерго» - инженер-электронщик.

• 03.2005 – 10.2005 (г. Москва): Колледж №3 ЛП – специалист по информатизации образования.

• 10.2005 – 05.2006 (г. Москва): частная практика (обслуживание компьютеров организаций).

• 05.2006 – 12.2006 (г. Москва): ООО «СОЮЗ» - генеральный директор.

• 08.2006 – 05.2007 (г. Москва): ООО «Траст-Сервис ФСК» - помощник руководителя.

• 05.2007 – 08.2007 (г. Москва): ООО «СевСпецСтрой» - главный специалист по оптовой торговле металлоизделиями и изготовлению кронштейнов для осветительных приборов.

• 09.2007 – 10.2008 (г. Новокузнецк): Зоомагазин «Котенок Гав» - главный специалист по маркетингу, рекламе и развитию предприятия.

• 07.2008 – 10.2008 (г. Новокузнецк): НПАТП «Транссервис» - специалист по диагностике автомобилей (отечественных и иностранных), оснащенных ЭБУ + чип-тюнинг.

Другая деятельность:

• Импорт грузовых автомобилей из США и легковых автомобилей из Японии, грузоперевозки.

• Финансовый анализ деятельности предприятия, аудит.

• Изобретательская деятельность, научно-технические разработки.

• Игра на российском рынке ценных бумаг (РТС) при помощи системы «Альфа-Директ».

Знание языков:

• Английский язык – удовлетворительно.

Публикации:

• Статья «Юродивые Казначеи Одураченной Страны» в журнале «Жить сегодня».

• Интервью в газете «Звездный Бульвар», победа в конкурсе «Лучший фотограф Останкино».

Интересы и увлечения:

• Поездки на горном велосипеде.

• Художественная и репортажная фотография.