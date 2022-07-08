Георгий Гуков GeorgeGluckGeorgeGluck
29 летРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Кредо моего дизайна - внимание к деталям
Добрый день!
Меня зовут Георгий, мне 27 лет и уже 4 года я занимаюсь веб-дизайном. Успел поработать в небольшой дизайн-студии в родном Екатеринбурге, выполнив десятки различных заказов и задач. Недавно я стал фрилансером из-за закрытия студии, в связи с пандемией.
За моей спиной опыт работы с реальными заказами, пусть и без университетского образования, я умею делать качественно и своевременно.
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Портфолио
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- Mercury-IT Studio Portfolio9 просмотров
- IT-Studios Landing Page11 просмотров
- Avangard Landing Page13 просмотров
- Bouqs&Co Landing Page15 просмотров
- SIM-Mobile Operator14 просмотров
- Cheers Landing Page19 просмотров