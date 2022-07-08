Кредо моего дизайна - внимание к деталям

Добрый день!

Меня зовут Георгий, мне 27 лет и уже 4 года я занимаюсь веб-дизайном. Успел поработать в небольшой дизайн-студии в родном Екатеринбурге, выполнив десятки различных заказов и задач. Недавно я стал фрилансером из-за закрытия студии, в связи с пандемией.

За моей спиной опыт работы с реальными заказами, пусть и без университетского образования, я умею делать качественно и своевременно.