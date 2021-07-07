George_Svan

👉Современный качественный дизайн по адекватным расценкам👈

👋Come on, guys!

Я Георгий, специализируюсь на разработке:

Лендингов

Интернет-магазинов

Логотипов

Айдентики

Презентаций

👍Мои преимущества:

Высокое качество

Выполнение работ в срок (24/7)

Индивидуальность

Современный стиль

Все правки бесплатные

Этапы работы:

Предварительное обсуждение проекта, цели, сроки и цена

Оплата 20% аванс

Создаю прототип сайта (по запросу) на основе ТЗ

Собираю дизайн концепцию первого экрана (до полного утверждения)

Собираю макет сайта (утверждение по каждой странице отдельно)

Сборка адаптива, элементов UI

Оплата 80% (вторая часть)

Передаю вам макет в Figma / Форматы: PNG, JPG, SVG, PDF

✆ СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

Форму связи выбираете

Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

🤝БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Георгий.