George_Svan

Георгий George_Svan

 
31 год
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
👉Современный качественный дизайн по адекватным расценкам&#128072;

👋Come on, guys!

Я Георгий, специализируюсь на разработке:

  • Лендингов
  • Интернет-магазинов
  • Логотипов
  • Айдентики
  • Презентаций

👍Мои преимущества:

  • Высокое качество
  • Выполнение работ в срок (24/7)
  • Индивидуальность
  • Современный стиль

Все правки бесплатные

Этапы работы:

  • Предварительное обсуждение проекта, цели, сроки и цена
  • Оплата 20% аванс
  • Создаю прототип сайта (по запросу) на основе ТЗ
  • Собираю дизайн концепцию первого экрана (до полного утверждения)
  • Собираю макет сайта (утверждение по каждой странице отдельно)
  • Сборка адаптива, элементов UI
  • Оплата 80% (вторая часть)
  • Передаю вам макет в Figma / Форматы: PNG, JPG, SVG, PDF

✆ СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

Форму связи выбираете ВЫ

Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

🤝БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!

С уважением Георгий.