George_Svan

👉Современный качественный дизайн по адекватным расценкам👈
👋Come on, guys!
Я Георгий, специализируюсь на разработке:
- Лендингов
- Интернет-магазинов
- Логотипов
- Айдентики
- Презентаций
👍Мои преимущества:
- Высокое качество
- Выполнение работ в срок (24/7)
- Индивидуальность
- Современный стиль
Все правки бесплатные
Этапы работы:
- Предварительное обсуждение проекта, цели, сроки и цена
- Оплата 20% аванс
- Создаю прототип сайта (по запросу) на основе ТЗ
- Собираю дизайн концепцию первого экрана (до полного утверждения)
- Собираю макет сайта (утверждение по каждой странице отдельно)
- Сборка адаптива, элементов UI
- Оплата 80% (вторая часть)
- Передаю вам макет в Figma / Форматы: PNG, JPG, SVG, PDF
✆ СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
- личные сообщения
- мессенджеры (Telegram, Whatsapp) +7 (925) 595-89-88
- [email protected]
Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
🤝БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением Георгий.
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