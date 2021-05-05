Ответственность и быстрый старт:
- могу приступить к работе сегодня
- практикую только качественное написание кода
- связь 24/7
Гарантия на работы. После выполнения заказа я предоставляю гарантию на выполненные услуги. В случае обнаружения недостатков или ошибок, корректировки мною будут очень оперативно.
Образование:
Высшее образование по специальности информационные системы и технологии. Закончил курсы по JavaScript в школе "Бруноям", также проходил курсы по веб-разработке в онлайн школе "BeOnMax".
Ежедневно развиваюсь и практикуюсь в направлении фронтенд-разработки. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер.
Навыки:
JavaScript, HTML, CSS, SCSS, Flexbox, БЭМ.
Для меня главное - это хорошее впечатление со стороны клиента после оказания услуг.
Буду очень рад сотрудничать с вами и решать ваши задачи.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @Georgenetic
- VK: https://vk.com/novicky
- Skype: live:45fa5e3bf4992ef8