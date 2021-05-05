Ответственный подход к работе. Адаптивность, БЭМ и кроссбраузерность. JS, HTML, SCSS.

Ответственность и быстрый старт:

- могу приступить к работе сегодня

- практикую только качественное написание кода

- связь 24/7

Гарантия на работы. После выполнения заказа я предоставляю гарантию на выполненные услуги. В случае обнаружения недостатков или ошибок, корректировки мною будут очень оперативно.

Образование:

Высшее образование по специальности информационные системы и технологии. Закончил курсы по JavaScript в школе "Бруноям", также проходил курсы по веб-разработке в онлайн школе "BeOnMax".

Ежедневно развиваюсь и практикуюсь в направлении фронтенд-разработки. Решил предоставлять свои услуги как фрилансер.

Навыки:

JavaScript, HTML, CSS, SCSS, Flexbox, БЭМ.

Для меня главное - это хорошее впечатление со стороны клиента после оказания услуг.

Буду очень рад сотрудничать с вами и решать ваши задачи.

Связь: