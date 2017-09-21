Georgi94947

Front End Developer

Здравствуйте!

Приятно познакомиться с вами и рад видеть, что вы смотрите в мой профиль.

Я - разработчик из Армении. Ищете возможность стать частью вашей команды в любом аспекте Front-end. Области моей компетенции:

HTML5 / CSS3 / JS:

- Препроцессоры SCSS / LESS,

- jQuery / JavaScript

- AngularJS 1/2, React

- современные инструменты (инструменты Gulp / Grunt / Compass / Bower / Babel / Webpack )

- адаптивные рамки (Angular Material 1/2, Twitter Bootstrap 3/4, UIKit и т. д.)

- PSD / AI / Sketch / InDesign для нарезки веб-страницы

- Git / SVN

- PHP / MySQL (основы)

CMF / CMS:

- Drupal 7/8,

- CMS Umbraco,

- Wordpress

- PrestaShop

и другие современные CMS.

Я могу гарантировать:

- быстрая реакция и хорошая коммуникация;

- четкий, семантический и SEO-код;

- высокое внимание ко всем деталям и функциям пользователей;

- тестирование и совместимость во всех популярных браузерах;

- послепродажное обслуживание.

Я с нетерпением жду, чтобы услышать от вас, и пусть ROCK-THIS-WEB!