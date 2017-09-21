Georgi94947

Здравствуйте!
Приятно познакомиться с вами и рад видеть, что вы смотрите в мой профиль.
Я - разработчик из Армении. Ищете возможность стать частью вашей команды в любом аспекте Front-end. Области моей компетенции:
HTML5 / CSS3 / JS:
- Препроцессоры SCSS / LESS,
- jQuery / JavaScript
- AngularJS 1/2, React
- современные инструменты (инструменты Gulp / Grunt / Compass / Bower / Babel / Webpack )
- адаптивные рамки (Angular Material 1/2, Twitter Bootstrap 3/4, UIKit и т. д.)
- PSD / AI / Sketch / InDesign для нарезки веб-страницы
- Git / SVN
- PHP / MySQL (основы)
CMF / CMS:
- Drupal 7/8,
- CMS Umbraco,
- Wordpress
- PrestaShop
и другие современные CMS.
Я могу гарантировать:
- быстрая реакция и хорошая коммуникация;
- четкий, семантический и SEO-код;
- высокое внимание ко всем деталям и функциям пользователей;
- тестирование и совместимость во всех популярных браузерах;
- послепродажное обслуживание.
Я с нетерпением жду, чтобы услышать от вас, и пусть ROCK-THIS-WEB!