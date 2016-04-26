GeorgiiKinG

Юрий Малец GeorgiiKinG

 
39 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Качество достойно короля

                      Делаю яркие, запоминающиеся фотографии для каталогов одежды (на сайт, для печати). Фотографии, которые продают. На белом фоне или в интерьере.

                      Фотографии - важный элемент современного сайта, который привлекает внимание покупателей и увеличивает продажи.

                       На сайте или в каталоге товар нельзя взять в руки, примерить. Поэтому картинка имеет решающее значение.

                                               По фотографии покупатель получает первое впечатление о товаре, о компании.

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