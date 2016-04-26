Качество достойно короля
Делаю яркие, запоминающиеся фотографии для каталогов одежды (на сайт, для печати). Фотографии, которые продают. На белом фоне или в интерьере.
Фотографии - важный элемент современного сайта, который привлекает внимание покупателей и увеличивает продажи.
На сайте или в каталоге товар нельзя взять в руки, примерить. Поэтому картинка имеет решающее значение.
По фотографии покупатель получает первое впечатление о товаре, о компании.
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Портфолио
- Ретушь водяного знака183 просмотра
- Ретушь, коррекция, обтравка193 просмотра
- Ретушь, коррекция, обтравка175 просмотров