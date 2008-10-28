Тел.: 89027200869,

e-mail: [email protected]

ICQ… 362399712

Ф.И.О: Кириченко Георгий Александрович

Дата рождения: 14 марта 1985г.

Семейное положение: женат

Место жительства: Тамбов

Образование:

Учебное заведение, год поступления, окончания: Тамбовский Государственный Технический Университет, 2002-2007

Факультет: Информационных технологий

Полученная специальность: Инженер по системам автоматизированного проектирования

Проекты в которых принимал участие:

6 месяцев, система документооборота предприятия (MS Access + SQL Server)

6 месяцев, система контроля мощности электростанции (Delphi + SQL Server)

1 год, система учета тепло- и электроэнергии (MS Access + SQL Server)

2 месяца, система сбора технологической информации (Delphi + SQL Server)

Профессиональные навыки и знания:

Delphi – проектирование интерфейса для баз данных, утилиты опроса датчиков, MS Access – проектирование интерфейса для баз данных, написание подпрограмм на Visual Basic for Application, MS SQL Server – написание сложных запросов и хранимых процедур, в том числе с использованием курсоров, оптимизация логики запросов

1С – знание платформы, создание конфигурации с нуля

Опыт работы:

С 09.2008 по 10.2008 ГК «Виктория», филиал в городе Тамбов, сеть супермаркетов, старший инженер-программист

С 01.2006 по 09.2008 Филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания №4» «Восточная региональная генерация», энергетика, ведущий инженер

С 01.2004 по 03.2004 ЗАО «Спасские ворота», филиал в городе Тамбове, автострахование, оператор

Дополнительная информация:

Знание технологий: ООП, COM, OLE, клиент-серверная архитектура, SQL

Иностранные языки: немецкий, технический английский (чтение и понимание технической документации)

Гражданство: РФ