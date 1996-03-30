Ф.И.О. : Георгиади Георгис Андреевич
Год рождения: 30.03.1996
Место проживания: г.Ташкент/г.Москва
Семейное положение: женат, есть ребенок.
Образование:
2012-2015- Ташкентский медицинский колледж имени Турсунходжаевой , факультет- ортопедическая стоматология
2015- 2019г. – РГУФКСМиТ ( Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма); факультет - режиссура театрализованных представлений и праздников/спортивно-массовых мероприятий;
2012- 2014- организация праздников « Томат»; актер-аниматор, ведущий
2012- 2015- киностудия « Кинопром » ; актер, актёр второго плана ( социальная реклама, фильм «Берег мира», фиkьм «Скорпион», клипы Юлдуз Усмановой, Нилюфар Усмановой, Азиза Раметова) (обучение режиссуре видео монтажа)
2015- 2017- Ташкентское государственное общество греческой культуры; активист- культорганизатор
2016- 2017- организация мероприятий « Ages Production »; режиссёр, оператор, музыкальный техник
2017- фотостудия «Apriori», г. Москва, обучающие курсы для фотографа
2017- модельное агентство « Art Model », фотограф
2017- организация праздников "ТОМАТ", режиссер, оператор-постановщик, режиссер видео монтажа
2018 - Центр Развития Кинематографии, Помощник Режиссера, Хлопушка
Награды: "Smarte's of Point " - лучшая постановка модного показа.
2018 -2019 - Менеджер в компании ООО Unique Present Media Holding, занимающейся организацией мероприятий на правительственном уровне.
Владение языками:
русский - в совершенстве
английский - начальный
узбекский - разговорный
Владение компьютером: уверенный уровень;
видеомонтаж ( Vegas pro, Pinnacle Studio , Magix Studio);
фотошоп ( ACDSEE Pro 10), а так же офисными программами.
Характерные особенности: инициативный, ответственный, целеустремленный, пунктуальный, креативный, коммуникабельный, трудолюбивый, со своей точкой зрения и творческим вкусом.
Контакты: +998909553832 (основной/ телеграм) ;+79036250937 (whatsapp), [email protected]