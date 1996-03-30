Georgis

Георгис Georgis

 
27 летУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видео монтаж/ написание сценариев/ копирайтинг/

Ф.И.О. : Георгиади Георгис Андреевич

Год рождения: 30.03.1996

Место проживания: г.Ташкент/г.Москва

Семейное положение: женат, есть ребенок.

Образование:   

2012-2015- Ташкентский медицинский колледж  имени Турсунходжаевой , факультет- ортопедическая стоматология

2015- 2019г. –  РГУФКСМиТ ( Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма); факультет - режиссура театрализованных представлений и праздников/спортивно-массовых мероприятий;

2012- 2014- организация праздников « Томат»; актер-аниматор, ведущий

2012- 2015- киностудия « Кинопром » ; актер, актёр второго плана ( социальная реклама, фильм «Берег мира», фиkьм «Скорпион», клипы Юлдуз Усмановой, Нилюфар Усмановой, Азиза Раметова) (обучение режиссуре видео монтажа)

2015- 2017- Ташкентское государственное общество греческой культуры; активист- культорганизатор

2016- 2017- организация мероприятий «  Ages Production »; режиссёр,  оператор, музыкальный техник

2017- фотостудия «Apriori», г. Москва, обучающие курсы для фотографа

2017- модельное агентство « Art Model », фотограф

2017- организация праздников "ТОМАТ", режиссер, оператор-постановщик, режиссер видео монтажа

2018 - Центр Развития Кинематографии, Помощник Режиссера, Хлопушка

Награды: "Smarte's of Point " - лучшая постановка модного показа.

2018 -2019 - Менеджер в компании ООО Unique Present Media Holding, занимающейся организацией мероприятий на правительственном уровне.

Владение языками: 

русский - в совершенстве

английский - начальный

узбекский - разговорный

Владение компьютером:  уверенный уровень; 

видеомонтаж ( Vegas pro, Pinnacle Studio , Magix Studio);  

фотошоп ( ACDSEE Pro 10), а так же офисными программами.

Характерные особенности:  инициативный, ответственный, целеустремленный, пунктуальный, креативный, коммуникабельный, трудолюбивый, со своей точкой зрения и творческим вкусом.

Контакты:    +998909553832 (основной/ телеграм) ;+79036250937 (whatsapp),  [email protected]

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