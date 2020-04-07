Написание музыки,песен, аранжировка, изготовление минусовок,сведение, мастеринг,создание музыки и звуковых эффектов для игр и др.

Написанием музыки и аранжировкой музыкальных произведений занимаюсь более 30-ти лет. В моем послужном списке как композитора около 200-песен. Сотрудничаю со многими западными музыкальными магазинами. Пишу разноплановую музыку для них от ринг-тонов, звуковых эффектов для игр и рекламных заставок, до полноценных музыкальных произведений разных музыкальных направлений. Как музыкант владею различными музыкальными инструментами. В моем распоряжении гитары, клавишы, баян-аккордеон и домашняя студия звукозаписи, на которой я осуществил запись и сведение сотен вокальных и инструментальных исполнителей.

Работу выполняю качественно и в срок. Дорожу и внимательно отношусь ко всем пожеланием заказчика и стараюсь максимально претворить их в жизнь в своей работе.

В оценке своей работы стараюсь подходить дифференцированно в зависимости от сложности выполняемой работы и количества задействованых инструментов. Свою работу ценю высоко, но цены за нее стараюсь держать демократичными для широкого охвата клиентов.