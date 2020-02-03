Georgiy_Gluhih

Монтаж фото и видео с нуля и до нас это устраивает
Приветствую Всех читающих это резюме. Я Георгий, занимаюсь видео и фотомонтажом уже несколько лет. Имею навыки работы в Adope Photoshop, Adobe After Effects, Sony Vegas и прочие.
В МОЮ РАБОТУ ВХОДИТ:
1. Склейка клипов в ролик;
2. Работа с аудио составляющей;
3. Добавление визуальных эффектов;
4. Цветокоррекция фото и видео;
5. Составление презентаций из фото;
6. Добавление текста и 3Д надписей;
ЦЕНА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА строго договорная, зависит от сроков, длины и сложности видео. Но не волнуйтесь, дорого не возьму)
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