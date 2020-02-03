Georgiy_Gluhih

Монтаж фото и видео с нуля и до нас это устраивает

Приветствую Всех читающих это резюме. Я Георгий, занимаюсь видео и фотомонтажом уже несколько лет. Имею навыки работы в Adope Photoshop, Adobe After Effects, Sony Vegas и прочие.

В МОЮ РАБОТУ ВХОДИТ:

1. Склейка клипов в ролик;

2. Работа с аудио составляющей;

3. Добавление визуальных эффектов;

4. Цветокоррекция фото и видео;

5. Составление презентаций из фото;

6. Добавление текста и 3Д надписей;

ЦЕНА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ МОНТАЖА строго договорная, зависит от сроков, длины и сложности видео. Но не волнуйтесь, дорого не возьму)