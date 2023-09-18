Ваш заказ - мое исполнение 👌🏻

Ваш престольный помощник в любом деле в любой момент !

Свободно говорю на английском и немецком ( в данный момент повышаю свой уровень немецкого в специализируемой школе)

Есть опыт в наборе, редактировании и перевода текстов , а также в составлении официальных юридических документов.

Провожу анализы текстов и видео.

Помогаю грамотно и корсетное составлять документы, личную переписку и отзывы.

Работаю быстро и эффективно за приятную цену.

Буду рада сотрудничеству в любой момент.