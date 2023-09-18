Ваш заказ - мое исполнение 👌🏻
Ваш престольный помощник в любом деле в любой момент !
Свободно говорю на английском и немецком ( в данный момент повышаю свой уровень немецкого в специализируемой школе)
Есть опыт в наборе, редактировании и перевода текстов , а также в составлении официальных юридических документов.
Провожу анализы текстов и видео.
Помогаю грамотно и корсетное составлять документы, личную переписку и отзывы.
Работаю быстро и эффективно за приятную цену.
Буду рада сотрудничеству в любой момент.