Герман. Apple-фанат, живу футболом, болею за ФК Барселона

Привет!

Меня, как вы поняли, зовут Герман. Я учусь в 10-ом социально-гуманитарном классе и мне кажется, это не должно никого смущать при просмотре моего профиля на этом сайте.

Я бы хотел работать на дому автором статей о том, в чем я лучше всего разбираюсь - Apple и все что связанно с этой компанией. Первый гаджет от Apple у меня появился в 9 лет. Это был самый первый iPod Touch, который мне достался от брата. Я имею большой опыт обращения с iДевайсами. Я всегда в курсе новостей этой компании. Мое знание английского языка с легкостью позволяет мне посещать сайты типа Engadget, The Verge и так далее. До уровня Advanced я повысил свой английский в 2012 году на Мальте, где в течении 2-х месяцев я ходил на курсы в English Language Academy.

Также я "шарю" в футболе. Болею за ФК Барселона с 4-х лет.

Юзаю iPhone 4S 32 Gb и The New iPad 32 Gb Wifi + 4G.