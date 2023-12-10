3Д моделирование, создание рабочих чертежей, рисунков.
Построение 3Д моделей, изготовление рабочих чертежей, рисунков, рендер. Работы выполняются в разных форматах.
Программы которыми выполняется заказ: Autocad и Solidworks.
Форматы исполнения 3д моделей и чертежей указанны на фотографии.
Присылайте заказы на Email: [email protected]
Портфолио
- Шарнирные ювелирные тиски 130 мм.475 просмотров
- Подьемник для вытягивания кристаллов173 просмотра
- Ud4l десантный корабль из к/ф Чужие (1986)469 просмотров
- Дизайн интерьера122 просмотра
- Устройство для мытья теплообменников175 просмотров
- Держатель фиксирующий кристалл147 просмотров
- Шарнирные ювелирные тиски 80 мм833 просмотра
- Кольцо с рубином из серебра.111 просмотров
- М41А1 импульсная винтовка из к/ф Чужие (1986)983 просмотра
- М577 броневик из к/ф Чужие661 просмотр
- International maxx pro Броневик192 просмотра
- Тренажер Хаммер104 просмотра