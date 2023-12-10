Gerard1

Герард Gerard1

 
37 летАрмения/Ереван
8 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
3Д моделирование, создание рабочих чертежей, рисунков.

Построение 3Д моделей, изготовление рабочих чертежей, рисунков, рендер. Работы выполняются  в разных форматах.

Программы которыми выполняется заказ: Autocad и Solidworks. 

Форматы исполнения 3д моделей и чертежей указанны на фотографии.

Присылайте заказы на Email: [email protected]

AutoCADSolidWorks3D-модель
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