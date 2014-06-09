GerardWay

Анастасия GerardWay

 
33 годаРоссия/Улан-Удэ
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Копирайтер

Английский и русский языки на высоком уровне. Возможность работать 5-6 часов в день.

Переводы
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга