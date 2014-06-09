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Анастасия
GerardWay
GerardWay
33 года
Россия
/
Улан-Удэ
10 лет на
фриланс
-бирже
Был
10 лет назад
Копирайтер
Английский и русский языки на высоком уровне. Возможность работать 5-6 часов в день.
Действие аккаунта приостановлено!
Переводы
нет отзывов
от $10
от 5 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
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