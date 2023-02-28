Gerasimenko_Svit

Світлана Герасименко Gerasimenko_SvitGerasimenko_Svit
32 годаУкраина/Красноармейск
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графічний дизайнер
Привіт! Мене звуть Світлана. Я графічний дизайнер та web - дизайнер. Досвід роботи 2 роки, але я не припиняю вдосконалювати свої навички, вивчати нові програми, щоб створювати для вас крутий дизайн. Я створюю мінімалістичний та сучасний дизайн логотипів, розроблюю їх анімацію. Також роблю дизайн креативів для соц мереж, та дизайн сайтів.
Працюю у программах:
- Adobe Illustrator;
- Adobe After Effects;
- Figma;
- Adobe Photoshop.
Я весела та легка у спілкуванні. Креативна. Відповідально ставлюсь до роботи, завжди готова допомогти клієнтам після співпраці.
Дуже чекаю на можливість попрацювати над вашими завданнями!