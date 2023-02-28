Gerasimenko_Svit

Графічний дизайнер

Привіт! Мене звуть Світлана. Я графічний дизайнер та web - дизайнер. Досвід роботи 2 роки, але я не припиняю вдосконалювати свої навички, вивчати нові програми, щоб створювати для вас крутий дизайн. Я створюю мінімалістичний та сучасний дизайн логотипів, розроблюю їх анімацію. Також роблю дизайн креативів для соц мереж, та дизайн сайтів.

Працюю у программах:

- Adobe Illustrator;

- Adobe After Effects;

- Figma;

- Adobe Photoshop.

Я весела та легка у спілкуванні. Креативна. Відповідально ставлюсь до роботи, завжди готова допомогти клієнтам після співпраці.

Дуже чекаю на можливість попрацювати над вашими завданнями!