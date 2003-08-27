1). Занимаюсь 3D-моделированием (САПР: КОМПАС V17, SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge). 2). Занимаюсь электроникой:(Микроконтроллер-Arduino) и

1). Занимаюсь 3D-моделированием (САПР: КОМПАС V17, SolidWorks, Autodesk Inventor, Solid Edge). 2). Занимаюсь электроникой, Микроконтроллер-Arduino) и работаю с микрокомпьютерами. (Raspberry Pi). 3) Также программирую на языках: (C/C++, Python 3, PascalABC.NET, JavaScript). 4) Плотно занимаюсь Физикой, Математикой и Информатикой. 5) Занимаюсь Робототехникой и БПЛА-технологиями. Был в МДЦ "АРТЕК" и в ВДЦ "Орлёнок", на технических сменах.