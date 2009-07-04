Cоздание, обслуживание, вестка сайтов под ключ - Joomla любой версии

Создание сайтов под ключ любой сложности - движок Joomla.

Тематика: новостной портал, интернет-магазин, недвижимость, доска объявлений, автопродажа, развлекательный портал, видео портал, файловый портал и многое другое.

Выполняемые работы: Регистрация домена. Установка вашего скрипта на хостинг. Устанровка и настройка - Joomla. Наполнение контентом - контент заказчика. Шаблон с нуля - верстка макета. Ручная разсылка вашей рекламы. Обработка фото в PhotoShop. Добавление новостей и тематических материалов на сайты

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