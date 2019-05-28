Розробка сайту не дорого. Створення сайтів на будь-яку тему
-Сайт візитка (корпоративний); (8 сторінок) 1000 гривень.
-Сайт типу "Кредити онлайн" від 1200 гривень
- Landing Page (односторінковий); 900 гривень.
- Сайт портфоліо; 900 гривень.
-Сайт НЗ; 1500 гривень.
На платфлрмах:
WordPress
Верстка сайта з нуля по шаблону "(ваш/наш) шаблон" від 1600 гривень.
Аckend разработка(договірна)
1. Працюю "на себе", без супутніх переплат - фріланс.
2. Поетапна оплата, по факту виконаної роботи.
3. Створення сайтів "під ключ" (домен, хостинг, дизайн, структура, СЕО)
4. Коригування сайту до моменту, коли ви скажете "супер"
5. Зрозуміла і проста адмінка, щоб ви могли вносити зміни самі.
6. Довготривала підтримка.
Уся інформація по телефону, Viber.
Доступна ціна - від 900 гривен. Залежить від домена і платформи створення.