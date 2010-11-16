Два высших образования:

1. Филология. Русский язык и литература.

2. Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Английский язык.

Знание языков: русский, английский.

Большой опыт написания работ для студентов: рефераты, курсовые, дипломные по гуманитарным дисциплинам, рецензии на литературные произведения.

Пишу стихи, прозу.

Услуги: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей, рецензий.

Пишу качественно, в срок, уникальность и грамотность гарантирую.

Опыт общения на форумах - более пяти лет, посты пишу "живые", обеспечиваю диалоги и дискуссии с посетителями форумов.