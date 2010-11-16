Geschenk

Александр Geschenk

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

Два высших образования:

1. Филология. Русский язык и литература.

2. Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Английский язык.

Знание языков: русский, английский.

Большой опыт написания работ для студентов: рефераты, курсовые, дипломные по гуманитарным дисциплинам, рецензии на литературные произведения.

Пишу стихи, прозу.

Услуги: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей, рецензий.

Пишу качественно, в срок, уникальность и грамотность гарантирую.

Опыт общения на форумах - более пяти лет, посты пишу "живые", обеспечиваю диалоги и дискуссии с посетителями форумов.

Написание статейОбщение на форумах
Копирайтинг
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от $2
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга