Два высших образования:
1. Филология. Русский язык и литература.
2. Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций. Английский язык.
Знание языков: русский, английский.
Большой опыт написания работ для студентов: рефераты, курсовые, дипломные по гуманитарным дисциплинам, рецензии на литературные произведения.
Пишу стихи, прозу.
Услуги: копирайтинг, рерайтинг, переводы, написание статей, рецензий.
Пишу качественно, в срок, уникальность и грамотность гарантирую.
Опыт общения на форумах - более пяти лет, посты пишу "живые", обеспечиваю диалоги и дискуссии с посетителями форумов.
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Стихи, Песни и Проза
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