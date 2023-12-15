Юрист на все случаи жизни

Качественная правовая помощь для вас, а также для вашего бизнеса.

- Работа с проверяющими службами и подготовка различных документов. Представление клиентов на судебных процессах и в гос. органах. Ведение деловой переписки, апелляционных дел и обеспечение юридической помощи на всех стадиях судебных и административных дел.

- Помощь с обжалованием решений служб ЖКХ, консультация по жилищным, семейным и кредитным вопросам. Помощь в составление исковых заявлений, заявлений в прокуратуру и иные государственные и муниципальные органы.

- Помощь с обжалованием решений таможенных органов, обжалование дела об административном правонарушении на таможне, взыскание убытков с таможенных органов в административном\судебном порядке.

- Юридическая и консультационная помощь по вопросам криптовалюты, помогаю принимать разумные решения,чтобы адаптироваться к быстро меняющимся юридическим обязательствам блокчейн-компаний,

смарт–контракты, секьюрити-токены, утилити-токены, консультация для соблюдения требований майнинга федеральным законам, чтобы избежать нежелательного контроля и нормативных санкций.

- Помощь в областях военного права, оспаривание решений Минобороны РФ, военных судов и прокуратуры.

- Работа с ООО, обжалование решений налоговой, заполнение налоговых деклараций и помощь в получении отсрочки уплаты по налоговым обязательствам. Апелляция даже для самых запутанных и безвыходных дел. Решение вопросов с правами потребителей, медицинскими докyментами, торговыми договорами, договорами страхования, широкий спектр иных юридических услуг.

- Разрешение вопросов с займами, кредитами и страхованием кредитов, прочими договорами банковских услуг. Помощь с установлением рассрочки долга, переоформлением кредитных отношений, досудебная процедура примирения сторон.

- Составление договоров, исков и досудебных претензий, взаимодействие с банками,страховыми организациями и государственными органами. Помощь с возвратом денежных средств и сумм необоснованного обогащения.

- Оспаривание наследственных процедур и составление исковых заявлений по делам о наследстве. Составление жалоб и апелляций. Также оказываю юридическую защиту вашей частной и коммерческой недвижимости, помощь с её регистрацией.

- Ведение документационной и претензионной работы. Высокий уровень юридической техники и грамотности в документах. Избавление от волокиты и решение тяжёлых правовых казусов. Опытный юрист и услуги по приемлимым ценам в тяжёлое для вас время.

Меня зовут Денис Буйлов. Я - частный юрист, для которого "право" - не пустое слово, а реальный инструмент для помощи людям и для обеспечения их защиты. Сегодняшнее положение закона в России, правовая культура и фактическое применение закона оставляют желать лучшего. Моя деятельность заключается в том, чтобы своими силами помогать людям восстанавливать законность и защищать их права, избавлять их от ненужной и тяжёлой бумажной волокиты, представлять интересы граждан в государственных органах, помогать реальному развитию правоприменения в России.

Мои преимущества:

Качественное оформление документов по высокому стандарту

Все соответствия документов гос.стандартам и юридической технике, как в бумажном виде, так и в электронном.

Конфиденциальность и деловая репутация

Это два базовых принципа моей работы - я ценю как своё положение и статус, так и статус своего клиента.

Индивидуальный подход

Обеспечение всех необходимых интересов клиента в соответствии с его проблемой и казусом.

Отличный сервис

Я ценю каждого клиента и предоставляю ему полноценный сервис правовой, консультационной, зачастую психологической и иной неправовой помощи, связанной с его вопросом.

Эффективность и работа на результат

Каждый результат дела я стараюсь приводить к ожиданиям клиента в соответствии необходимой и нужной нормой закона.

Выгода

Вы всегда знаете, за что платите, а платите вы за сохранение своего времени, нервов, и избавление от ненужной работы с бумагами, притом, по низким ценам.

Консультация по телефону.

Плата берётся за услуги составления документации и осуществление правовой защиты. Возможна рассрочка оплаты услуг и аванс. Срок составления документов - 4 часа. Оказание других услуг - в разумный для дела срок.

От 500 до 9000 р за услугу.