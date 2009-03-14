Услуги:
* Написание авторских статей
(архитектура,дизайн,строительное дело,жизнь за границей, студенчество в Германии,Au-Pair,юмор)
* Редактура/корректура текстов.
* Художественный перевод немецкий/русский.
* Обработка фотографии (эротического плана - не берусь, боюсь понравиться! :-))
* Создание прозы малых форм (критика юмористического характера доставляет наибольшее удавольствие).
* Чертежи в AutoCad,Arcon.
* Расчетно-графические работы (ПГС,АРХ)
* Рефераты (История, литература,философия,психология,математика и т.д.)
Качество и грамотность, быстрота исполнения гарантированы.
О себе:
Красавица, спортсмЭнка, до комсомолки не дотянула, но в пионерах состояла...
Винникова Евгения Сергеевна, 27 лет, проживаю (получаю второе высшее образование) Германия, город Майнц.
Свободно владею литературным русским , немецкий — свободно.
C 2006 по 2007 сотрудничала в коллективе авторов в городе Висбаден. Занималась переводами с немецкого на русский язык технической документации и информации для интернет страниц.
Образование:
1998-2003 гг.
Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт (СКГМИ).
Специальность: Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС)
Диплом инженера с отличием.
с 2005
FH Mainz.
Специальность: Bauingenieurwesen
Опыт работы:
Работаю. Подписан контракт о неразглашении информации (1,5 года). Ато посодють, или поросят "выйти" из страны и закрыть дверь с обратной стороны... о_О
Личные качества:
Грамотность, ответственность(полный фанатизм), добросовестность, быстрая обучаемость(вера в идею вершит чудеса).
Как задача будет поставлена, так незамедлительно начнет воплощаться мною в "жизнь".
Знание иностранных языков:
Немецкий язык: Свободно.
Литературный русский.
То, что переводимо на немецкий из вышеперечисленного:
LEBENSLAUF
Geburtsdatum: 26.08.1981
Geburtsort: Ulan-Ude,USSR
Staatsangehoerigkeit: russisch
Familienstand: ledig
E-Mail: [email protected]
Mobiltelefon: 0176-23319511
Schulbildung:
1987 – 1988 Grundschule, Fuerstenberg (Deutschland)
1988 - 1989 Grundschule, Stavropol, Russland
1989 – 1998 Gymnasium, Vladikavkas, Russland
Abschluss: Abitur
Hochschulbildung:
1998 – 2003 Nord-Kaukasische Staatliche Technoligische Universitaet;t Vladikavkas(Russland)
Fachbereich: Industrie – und Zivilbau
Abschluss: Diplom
seit 2005 Fachhochschule Mainz
Fachbereich: Bauingenieurwesen
Praktische Taetigkeiten:
2001 – 2003 Werkstudentin bei Moststroi OOO in Vladikavkas
2003 – 2004 Bauingenieurin bei Moststroi OOO in Vladikavkas
2004 – 2005 Au-Pair bei Familie Kunert, Mainz
2005 – 2006 Le Crobag Backshop in Mainz
2006 – 2007 Altenpflegehilfskraft im Alten- und Pflegeheim St. Bilhildis in Mainz
2007 – 2008 Studentische Aushilfe in Fibrolux GmbH in Hoffheim
seit 2008 Altenpflegehilfskraft im Alten- und Pflegeheim St. Bilhildis in Mainz
Sprachkenntnisse:
Deutsch: sehr gut
Russisch: Muttersprache
Hobbys:
Lesen, Sport, Kunst, Architecture, Photo- und Web- Design, Innendesign