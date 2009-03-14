Инженер-Строитель. Блондинка с техническим образованием это страшная сила!

Услуги:

* Написание авторских статей

(архитектура,дизайн,строительное дело,жизнь за границей, студенчество в Германии,Au-Pair,юмор)

* Редактура/корректура текстов.

* Художественный перевод немецкий/русский.

* Обработка фотографии (эротического плана - не берусь, боюсь понравиться! :-))

* Создание прозы малых форм (критика юмористического характера доставляет наибольшее удавольствие).

* Чертежи в AutoCad,Arcon.

* Расчетно-графические работы (ПГС,АРХ)

* Рефераты (История, литература,философия,психология,математика и т.д.)

Качество и грамотность, быстрота исполнения гарантированы.

О себе:

Красавица, спортсмЭнка, до комсомолки не дотянула, но в пионерах состояла...

Винникова Евгения Сергеевна, 27 лет, проживаю (получаю второе высшее образование) Германия, город Майнц.

Свободно владею литературным русским , немецкий — свободно.

C 2006 по 2007 сотрудничала в коллективе авторов в городе Висбаден. Занималась переводами с немецкого на русский язык технической документации и информации для интернет страниц.

Образование:

1998-2003 гг.

Северо-Кавказский Горно-Металлургический Институт (СКГМИ).

Специальность: Промышленное и Гражданское Строительство (ПГС)

Диплом инженера с отличием.

с 2005

FH Mainz.

Специальность: Bauingenieurwesen

Опыт работы:

Работаю. Подписан контракт о неразглашении информации (1,5 года). Ато посодють, или поросят "выйти" из страны и закрыть дверь с обратной стороны... о_О

Личные качества:

Грамотность, ответственность(полный фанатизм), добросовестность, быстрая обучаемость(вера в идею вершит чудеса).

Как задача будет поставлена, так незамедлительно начнет воплощаться мною в "жизнь".

Знание иностранных языков:

Немецкий язык: Свободно.

Литературный русский.

То, что переводимо на немецкий из вышеперечисленного:

LEBENSLAUF

Geburtsdatum: 26.08.1981

Geburtsort: Ulan-Ude,USSR

Staatsangehoerigkeit: russisch

Familienstand: ledig

E-Mail: [email protected]

Mobiltelefon: 0176-23319511

Schulbildung:

1987 – 1988 Grundschule, Fuerstenberg (Deutschland)

1988 - 1989 Grundschule, Stavropol, Russland

1989 – 1998 Gymnasium, Vladikavkas, Russland

Abschluss: Abitur

Hochschulbildung:

1998 – 2003 Nord-Kaukasische Staatliche Technoligische Universitaet;t Vladikavkas(Russland)

Fachbereich: Industrie – und Zivilbau

Abschluss: Diplom

seit 2005 Fachhochschule Mainz

Fachbereich: Bauingenieurwesen

Praktische Taetigkeiten:

2001 – 2003 Werkstudentin bei Moststroi OOO in Vladikavkas

2003 – 2004 Bauingenieurin bei Moststroi OOO in Vladikavkas

2004 – 2005 Au-Pair bei Familie Kunert, Mainz

2005 – 2006 Le Crobag Backshop in Mainz

2006 – 2007 Altenpflegehilfskraft im Alten- und Pflegeheim St. Bilhildis in Mainz

2007 – 2008 Studentische Aushilfe in Fibrolux GmbH in Hoffheim

seit 2008 Altenpflegehilfskraft im Alten- und Pflegeheim St. Bilhildis in Mainz

Sprachkenntnisse:

Deutsch: sehr gut

Russisch: Muttersprache

Hobbys:

Lesen, Sport, Kunst, Architecture, Photo- und Web- Design, Innendesign