Решить задачу теории упругости с односторонними граничными условиями методом конечных элементов. Дана область в виде единичного квадрата. Сверху и снизу и с лева область закреплена, но к центру, с права, на тело ...
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- Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад
Решить задачу теории упругости с односторонними граничными условиями методом конечных элементов. Дана область в виде единичного квадрата. Сверху и снизу область закреплена, по бокам к центру на тело действует сила, в результате чего ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Решить задачу теории упругости с односторонними граничными условиями методом конечных элементов. Дана область в виде единичного квадрата. Сверху и снизу область закреплена, по бокам к центру на тело действует сила, в результате чего ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад
Найти данные и численно решить задачу на языке Python 3+. Результат предоставить в графическом виде. Файл с задачей прикрепить не выходит. Опишу словами. Имеется квадратная пластина, закрепленная сверху и снизу. В горизонтальном направлении к ...Контрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт7 лет назад