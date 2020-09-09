Обращаясь к нам, вы останетесь довольны результатом! Вся работа выполняется на высшем уровне. Любое ТЗ , любые капризы.
Специализируемся на разных направлениях.
Видеомонтаж:
- Создания роликов из вашего материала.
- Создание роликов под заказ из доступного видео в сети.
- Цветокоррекция видео.
- Добавление интересующих эффектов.
- Сведение видео и аудио дорожек.
Запись аудио:
- Запись дикторского текста, озвучивание презентаций, видеороликов, реклама и т.д. (муж. жен. голос) под ключ. - Запись музыкальных инструментов по вашим партиям (нотам)Редактирование Аудио:- частотная коррекция, динамическая или пространственная обработка Ваших звуковых дорожек;- изменение тональностей, темпов, скорости воспроизведения;- отделение, вырезание, наложение ил суммирование (склейка нескольких дорожек);- Tune (изменение длительностей и тона отдельных нот в вокальных или инструментальных дорожках)Аудиодизайн :- Создание пространств, наложение эффектов, аудиопереходов, шумов или звуков;- Создание дополнительных партий инструментов или ритмических рисунков (битов) в Ваши аудио дорожки.