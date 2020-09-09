Приветствую! Мы команда ответственных людей специализирующиеся на следующих направлениях : видеомонтаж, аудиомонтаж, озвучивание, работа с фото,

Обращаясь к нам, вы останетесь довольны результатом! Вся работа выполняется на высшем уровне. Любое ТЗ , любые капризы.

Специализируемся на разных направлениях.

Видеомонтаж:

- Создания роликов из вашего материала.

- Создание роликов под заказ из доступного видео в сети.

- Цветокоррекция видео.

- Добавление интересующих эффектов.

- Сведение видео и аудио дорожек.

Запись аудио:

- Запись дикторского текста, озвучивание презентаций, видеороликов, реклама и т.д. (муж. жен. голос) под ключ. - Запись музыкальных инструментов по вашим партиям (нотам)Редактирование Аудио:- частотная коррекция, динамическая или пространственная обработка Ваших звуковых дорожек;- изменение тональностей, темпов, скорости воспроизведения;- отделение, вырезание, наложение ил суммирование (склейка нескольких дорожек);- Tune (изменение длительностей и тона отдельных нот в вокальных или инструментальных дорожках)Аудиодизайн :- Создание пространств, наложение эффектов, аудиопереходов, шумов или звуков;- Создание дополнительных партий инструментов или ритмических рисунков (битов) в Ваши аудио дорожки.