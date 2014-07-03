Здравствуйте! Меня зовут Григорий. Я занимаюсь разработкой лого на протяжении уже 5 лет, работаю в основном в забугорном интернете и вполне успешно.
Мои работы можно посмотреть здесь: (ссылка ниже)
Обратившись ко мне, Вы получите профессиональный дизайн отличный от того, который предлагают на отечественном рынке, уровень на много выше. Сделаю всё быстро, качественно и даже дешевле!
Также я занимаюсь дизайном:
• Баннеров
• Визиток
• Эксклюзивных обложек и шапок под сайт
• Любые работы по обработке изображений в графическом редакторе фотошоп
Если возникли вопросы пишите – [email protected]
С уважением, Григорий.
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