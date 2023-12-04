Дизайн / Инжиниринг / Архитектура

Программное обеспечение, которым я владею:

Pro100 + Kray

SketchUp + V-Ray

LayOut

Adobe Photoshop

Новый Раскрой

Меня зовут Артур, я занимаюсь проектированием мебели и интерьера более 10 лет, а так же помогаю разработать грамотную планировку помещения, с учётом последующей расстановки мебели и технических узлов.



Высшее образование в сфере промышленного и гражданского строительства и большой опыт работы по специальности, а именно: строительства, ремонта и обустройства жилых, коммерческих помещений, позволяет создавать проекты с учётом всех строительных норм и необходимых технических допусков.



Чем я отличаюсь от обычного дизайнера?

У меня огромный опыт работы на производственных предприятиях по созданию мягкой и корпусной мебели, а так же большой опыт сотрудничества со строительными фирмами и работой в команде. Мои проекты это не просто картинки, это технический чертёж, который Вы сможете использовать для реализации своей задумки.



Разработаю грамотную планировку помещения

Подготовлю карты кроя с указанием кромки для заказа распила

Визуализирую ваши идеи с учётом всех технических норм и зазоров

Виды работ:

Дизайн интерьера в привязке к размерам и техническим нормам

Визуализация корпусной мебели любой сложности

Проектирование малоэтажных зданий / Тех. документация

Подготовка карт кроя для распила и кромления корпусной мебели

Техническая документация по размещению электроточек с учётом допусков бытовых приборов

Гарантирую:

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Гибкость и коммуникабельность

Соблюдение сроков и договорённостей

Ответственность и профессионализм

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: +37377893161