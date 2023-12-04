Программное обеспечение, которым я владею:
Pro100 + Kray
SketchUp + V-Ray
LayOut
Adobe Photoshop
Новый Раскрой
Меня зовут Артур, я занимаюсь проектированием мебели и интерьера более 10 лет, а так же помогаю разработать грамотную планировку помещения, с учётом последующей расстановки мебели и технических узлов.
Высшее образование в сфере промышленного и гражданского строительства и большой опыт работы по специальности, а именно: строительства, ремонта и обустройства жилых, коммерческих помещений, позволяет создавать проекты с учётом всех строительных норм и необходимых технических допусков.
Чем я отличаюсь от обычного дизайнера?
У меня огромный опыт работы на производственных предприятиях по созданию мягкой и корпусной мебели, а так же большой опыт сотрудничества со строительными фирмами и работой в команде. Мои проекты это не просто картинки, это технический чертёж, который Вы сможете использовать для реализации своей задумки.
Разработаю грамотную планировку помещения
Подготовлю карты кроя с указанием кромки для заказа распила
Визуализирую ваши идеи с учётом всех технических норм и зазоров
Виды работ:
Дизайн интерьера в привязке к размерам и техническим нормам
Визуализация корпусной мебели любой сложности
Проектирование малоэтажных зданий / Тех. документация
Подготовка карт кроя для распила и кромления корпусной мебели
Техническая документация по размещению электроточек с учётом допусков бытовых приборов
Гарантирую:
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Гибкость и коммуникабельность
Соблюдение сроков и договорённостей
Ответственность и профессионализм
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: +37377893161
Способы оплаты: MasterCard / WebMoney / Яндекс Деньги
- Проект 3х комнатной квартиры с перепланировкой11 просмотров
- Проект рабочего кабинета-спальни10 просмотров
- Проект Кухни Линейной6 просмотров
- Проект Гостиной6 просмотров
- Проект рабочего стола5 просмотров
- Проект Кухни Линейной в Классическом стиле9 просмотров
- Проект Кухни Г-образной13 просмотров
- Проект Стоматологической клиники37 просмотров
- Проект кухни в частном доме5 просмотров