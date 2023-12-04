Gevorkov

Артур Gevorkov

 
26 летМолдова/Бендеры
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Дизайн / Инжиниринг / Архитектура

Программное обеспечение, которым я владею:

  • Pro100 + Kray

  • SketchUp + V-Ray

  • LayOut

  • Adobe Photoshop

  • Новый Раскрой

Меня зовут Артур, я занимаюсь проектированием мебели и интерьера более 10 лет, а так же помогаю разработать грамотную планировку помещения, с учётом последующей расстановки мебели и технических узлов.

Высшее образование в сфере промышленного и гражданского строительства и большой опыт работы по специальности, а именно: строительства, ремонта и обустройства жилых, коммерческих помещений, позволяет создавать проекты с учётом всех строительных норм и необходимых технических допусков.

Чем я отличаюсь от обычного дизайнера?
У меня огромный опыт работы на производственных предприятиях по созданию мягкой и корпусной мебели, а так же большой опыт сотрудничества со строительными фирмами и работой в команде. Мои проекты это не просто картинки, это технический чертёж, который Вы сможете использовать для реализации своей задумки.

Разработаю грамотную планировку помещения
Подготовлю карты кроя с указанием кромки для заказа распила
Визуализирую ваши идеи с учётом всех технических норм и зазоров

Виды работ:

  • Дизайн интерьера в привязке к размерам и техническим нормам

  • Визуализация корпусной мебели любой сложности

  • Проектирование малоэтажных зданий / Тех. документация

  • Подготовка карт кроя для распила и кромления корпусной мебели

  • Техническая документация по размещению электроточек с учётом допусков бытовых приборов

Гарантирую:

  • Индивидуальный подход к каждому клиенту

  • Гибкость и коммуникабельность

  • Соблюдение сроков и договорённостей

  • Ответственность и профессионализм

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: +37377893161

Способы оплаты: MasterCard / WebMoney / Яндекс Деньги

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