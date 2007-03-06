Работа выполняется по трем принципам. Качество, время и удовлетворение условий клиента!
Здравствуй дорогой клиент. Если вы ищете быстрое и качественное выполнение простых заказов то вы обратились как раз по адресу. Для начала давайте познакомимся. Меня зовут Денис и я уверен что мы с вами с можем найти общий язык для того чтобы выполненная моя работа максимально удовлетворяла вашим запросом.
Я против войны в Украине!
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