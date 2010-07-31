Звукорежисер, музыкант

Высшее музыкальное образование(консерватория)

Филармонии, рестораны, клубы с разными группами. Работа в Кировском ЗАГСе

Лидер сильнейшей кавер группы города "Виниловый Рай"

Огромный опыт студийной работы. Делаю аранжировки любой степени сложности любого стиля и эпохи (От симфонической партитуры и джазового БигБенда до одноразовой попсы).

Рекламные аудио ролики за час буквально на коленке и на выбор.

Знаю практически весь Офис. Огромный опыт работы с профессиональными приложениями: Adobe Premiere Pro(видео), Adobe Photoshop CS(фото), Adobe Illustrator CS(дизайн), Adobe PageMaker 7.0(верстка). Особенно хорошо знаю проф. муз студии: Cubase SX 3, Reason и др.

Делаю видео ролики (с юмором и без) из отснятого на свою камеру (и не только) материала. Редактирую старые фотографии.

Не обижен чувством юмора, усидчивостью, ответственностью. Спортивен, коммуникабелен.

Спорт. История. Эзотерика