Gfhjkm2014

Облачный Секретарь (Секретарь, оператор, диспетчер на удаленном доступе)
Облачный Секретарь на удаленном рабочем месте принимает звонки, отвечает на вопросы, привлекает Клиентов для Вашей фирмы.
Обрабатывает Вашу электронную переписку, сообщает о поступивших заказах, подготавливает необходимые Вам документы.
Облачный Секретарь позволит Вам быть всегда на связи и не упустить выгодного заказа, при этом позволит сэкономить бюджет.
Стоимость услуги: от 9 000 рублей в месяц.
Выгодно: Экономия на зарплате минимум 25000 рублей по сравнению с сотрудником в офисе.
Звоните: +7-499-501-11-89,
Пишите: [email protected]
Наш сайт: skyofficehelp.com
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