Gfhjkm2014

Облачный Секретарь (Секретарь, оператор, диспетчер на удаленном доступе)

Облачный Секретарь на удаленном рабочем месте принимает звонки, отвечает на вопросы, привлекает Клиентов для Вашей фирмы.

Обрабатывает Вашу электронную переписку, сообщает о поступивших заказах, подготавливает необходимые Вам документы.

Облачный Секретарь позволит Вам быть всегда на связи и не упустить выгодного заказа, при этом позволит сэкономить бюджет.

Стоимость услуги: от 9 000 рублей в месяц.

Выгодно: Экономия на зарплате минимум 25000 рублей по сравнению с сотрудником в офисе.

Звоните: +7-499-501-11-89,

Пишите: [email protected]

Наш сайт: skyofficehelp.com

Создание контактного центра для небольшого бизнеса.

Телефонная поддержка интернет-магазинов.