Gfhjkm2014

Офис Облачный Gfhjkm2014

 
38 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Облачный Секретарь (Секретарь, оператор, диспетчер на удаленном доступе)

Облачный Секретарь на удаленном рабочем месте принимает звонки, отвечает на вопросы, привлекает Клиентов для Вашей фирмы.

Обрабатывает Вашу электронную переписку, сообщает о поступивших заказах, подготавливает необходимые Вам документы.

Облачный Секретарь позволит Вам быть всегда на связи и не упустить выгодного заказа, при этом позволит сэкономить бюджет.

Стоимость услуги: от 9 000 рублей в месяц.

Выгодно: Экономия на зарплате минимум 25000 рублей по сравнению с сотрудником в офисе.

Звоните: +7-499-501-11-89,

Пишите: [email protected]

Наш сайт: skyofficehelp.com

Создание контактного центра для небольшого бизнеса.

Телефонная поддержка интернет-магазинов.