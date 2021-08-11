Разработка, доработка, поддержка сайтов. Доработка React.JS приложения.

Привет!

Меня зовут Илья и я занимаюсь разработкой сайтов. Также с удовольствием выполняю проекты по верстке макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript, React.JS).

Если тебе нужен сайт, пиши, и мы договоримся о сроках выполнения заказов и стоимости.

1) Разработка и поддержка приложения на React.js

2) Адаптивная верстка под все экраны

3) Чистый и минимизированный код

4) Seo-оптимизированный код