Разработка, доработка, поддержка сайтов. Доработка React.JS приложения.
Привет!
Меня зовут Илья и я занимаюсь разработкой сайтов. Также с удовольствием выполняю проекты по верстке макетов веб-интерфейсов и программированию интерактива на фронтенде (JavaScript, React.JS).
Если тебе нужен сайт, пиши, и мы договоримся о сроках выполнения заказов и стоимости.
1) Разработка и поддержка приложения на React.js
2) Адаптивная верстка под все экраны
3) Чистый и минимизированный код
4) Seo-оптимизированный код
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