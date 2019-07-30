Ghavatari

Константин Ghavatari

 
39 летУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Работа приносит удовольствие: HTML, CSS, JS PHP, cms Opencart, Wordpress, framework Laravel

Опыт   работы в web  более 4 лет, работаю как сам, так и со студиями. Возможно подключение  к работе  проверенных спецов  под мою ответственность. HTML, CSS, PHP, cms Opencart, Wordpress, Laravel. Работаю по минимальной предоплате или сделка без риска.  Обратная связь от меня, систематизация ,корректировка в процессе реализации проекта.

 

 

skype: Pretend Hi   email: ashik@ua.fm

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelHTMLCSSIllustrator
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