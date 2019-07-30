Работа приносит удовольствие: HTML, CSS, JS PHP, cms Opencart, Wordpress, framework Laravel
Опыт работы в web более 4 лет, работаю как сам, так и со студиями. Возможно подключение к работе проверенных спецов под мою ответственность. HTML, CSS, PHP, cms Opencart, Wordpress, Laravel. Работаю по минимальной предоплате или сделка без риска. Обратная связь от меня, систематизация ,корректировка в процессе реализации проекта.
skype: Pretend Hi email: ashik@ua.fm
Портфолио
- Магазин косметики ОС128 просмотров
- Простой магазин сублимации на cms Opencart140 просмотров
- Лендинг на wp мультиязычный https://alta-profil.eu130 просмотров
- Рекламные баннеры115 просмотров
- Лого для маркейтинговой фирмы139 просмотров
- Баннеры с динамикой ***.gif167 просмотров
- Баннеры для магазина зимней одежды172 просмотра
- Рекламные баннеры93 просмотра
- Баннеры для инет магазина стилизированные115 просмотров
- Сайт/магазин смарт девайсов на WP102 просмотра
- Лендинг112 просмотров
- Сайт серии книг http://www.zenith-books.com129 просмотров