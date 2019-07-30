Работа приносит удовольствие: HTML, CSS, JS PHP, cms Opencart, Wordpress, framework Laravel

Опыт работы в web более 4 лет, работаю как сам, так и со студиями. Возможно подключение к работе проверенных спецов под мою ответственность. HTML, CSS, PHP, cms Opencart, Wordpress, Laravel. Работаю по минимальной предоплате или сделка без риска. Обратная связь от меня, систематизация ,корректировка в процессе реализации проекта.

skype: Pretend Hi email: ashik@ua.fm