I work as an interpreter/guide and translator (University graduate). I have experience of work at the software-company as a technical-support, translator-manager of the international dating agency. Besides I have medical education. Also would be interested in translation of the following areas: education, science, art. I have a converstional command of of Italian and Spanish.

Имею опыт работы гида-переводчика, устного и письменного переводчика, переводчик-технический консультант в компании по программному обеспечению, переводчик-менеджер международного брачного агенства. Кроме этого имею среднее медицинское образование. Буду заинтересована также в получении заказов из области образования, науки, искусства (опыт написания курсовых, дипломных работ для студентов). Владею итальянским и испанским на разговорном уровне.