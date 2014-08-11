Основная Специализация:веб-программирование и дизайн сайтов,приложений.
Есть познания в других сферах разработки.
Чаще всего,стоимость работы не превышает 100$
Опыт работы: 3 года
Программирование: PHP,JS,CSS3,HTML5,Jquery.
Есть знания в WordPress,Ucoz
Большой опыт работы с редактированием изображений,поэтому предоставляю свои услуги в этой сфере(редактирование изображений,иконок,интерфейса и прочего).
Предлагаю:
Дизайн/Верстку сайтов,создание веб-приложений,Интерфейсов,"Landing" страниц,сайт презентации продукта,блоги и дизайн сайтов интернет магазина,доработку сайта(дизайна,или программной части)
Skype: ghostvscrysis
Доработанные сайты:
Собственное веб-приложение:
http://gss.at.ua/cwcalt/index.html
Верстка:
http://presswall1.landingfactory.ru/
"Landing" сайты:
http://gss.at.ua/pages/intro.html
Портфолио дополняется по мере поиска работ.