Основная Специализация:веб-программирование и дизайн сайтов,приложений.

Есть познания в других сферах разработки.

Чаще всего,стоимость работы не превышает 100$

Опыт работы: 3 года

Программирование: PHP,JS,CSS3,HTML5,Jquery.

Есть знания в WordPress,Ucoz

Большой опыт работы с редактированием изображений,поэтому предоставляю свои услуги в этой сфере(редактирование изображений,иконок,интерфейса и прочего).

Предлагаю:

Дизайн/Верстку сайтов,создание веб-приложений,Интерфейсов,"Landing" страниц,сайт презентации продукта,блоги и дизайн сайтов интернет магазина,доработку сайта(дизайна,или программной части)

Skype: ghostvscrysis

Доработанные сайты:

http://svadbagold.com/

http://ereton.com/

Собственное веб-приложение:

http://gss.at.ua/cwcalt/index.html

Верстка:

http://presswall1.landingfactory.ru/

"Landing" сайты:

http://gss.at.ua/pages/intro.html

Портфолио дополняется по мере поиска работ.