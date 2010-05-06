Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
15 лет назад
Качественно и быстро справился с работой, все возникающие по ходу задания вопросы были успешно разрешены. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Условия выполнения задания были таковыми, что требовало совместного доверия заказчика и исполнителя. Юрий показал, что это человек которому действительно можно доверять. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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