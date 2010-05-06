Ghost_VCC

Денис Ghost_VCC

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Keeper89
Юрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 отзывов
$30
8 баллов
15 лет назад
Курсовая работа - MathCad & Maple
Качественно и быстро справился с работой, все возникающие по ходу задания вопросы были успешно разрешены. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Условия выполнения задания были таковыми, что требовало совместного доверия заказчика и исполнителя. Юрий показал, что это человек которому действительно можно доверять. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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