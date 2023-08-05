Ghostbuster

Видеомонтаж, обработка фото, видео
Владение навыками видеомонтажа разной сложности
Так-же владение навыками Photoshop
Я гарантирую вам что:
1. Работа выполняется в полном объёме.
2. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
4. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.
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