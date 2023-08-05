Ghostbuster

Видеомонтаж, обработка фото, видео

Владение навыками видеомонтажа разной сложности

Так-же владение навыками Photoshop

Я гарантирую вам что:

1. Работа выполняется в полном объёме.

2. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

4. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.