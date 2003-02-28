Ghostwrighter

Гострайтер хип-хоп песен.
Всем доброго времени суток, меня зовут Александр.
Я гострайтер, пока что без стажа, но в своих силах уверен более чем!
Если вам нужен текст для вашего трека, и вы ломаете голову, как же его написать.
Не стоит! Я сделаю всё за вас!
Так как я новичёк в этом деле, много брать не собираюсь, за то качество вам гарантирую.
В пакет моих услуг включено: Написание текста на русском языке (Куплеты, припев, бриджи и т.д), добротные панчи (по желанию)
Жду всех желающих! Надеюсь сработаемся.