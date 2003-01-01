GiSmo

Зоя GiSmo

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Переводчик

ОБРАЗОВАНИЕ

основное

1999-2004 - МГИ им. Е.Р. Дашковой, ф-т иностранных языков (переводческий), лингвистика и межкультурная коммуникация, диплом

2001-2004 - МГИ им. Е.Р. Дашковой, юридический ф-т, гражданско-правовая специализация, диплом

Повышение квалификации/курсы

2006 - English Training EmbassyCES сертификат

Тесты/Экзамены

2005 - Business Language Testing ALTE C1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

07.2008 – 12.2008 Группа Компаний ПИК

переводчик

Письменный, устный перевод.

Рабочие языки английский, русский.

Тематика: строительство, девелопмент, IT, экономика, юриспруденция,

10.2004 - 06.2008 ЧОП ТНК-Гарант

Переводчик

Письменный, устный перевод.

Рабочие языки английский, русский.

Тематика: юриспруденция, нефтегаз

01.2003 – настоящее время freelance

переводчик

Письменный перевод.

Рабочие языки английский, русский.

Тематика: строительство, IT, телекоммуникации, экономика, юриспруденция, нефтегаз. оборудование, компьютерные игры

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Навыки работы с ПК - уверенный пользователь.

ПО: MS Office, Adobe Acrobat, AutoCAD

CAT: Deja Vu

Личные качества: ответственность, исполнительность, внимательность к деталям, коммуникабельность

РЕКОММЕНДАЦИИ

Луговая Ольга Евгеньевна Группа Компаний ПИК Старший переводчик +79164539968

Лапенков Владимир Анатольевич Группа Компаний ПИК Корпоративный секретарь +79150160350