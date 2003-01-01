ОБРАЗОВАНИЕ
основное
1999-2004 - МГИ им. Е.Р. Дашковой, ф-т иностранных языков (переводческий), лингвистика и межкультурная коммуникация, диплом
2001-2004 - МГИ им. Е.Р. Дашковой, юридический ф-т, гражданско-правовая специализация, диплом
Повышение квалификации/курсы
2006 - English Training EmbassyCES сертификат
Тесты/Экзамены
2005 - Business Language Testing ALTE C1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ
07.2008 – 12.2008 Группа Компаний ПИК
переводчик
Письменный, устный перевод.
Рабочие языки английский, русский.
Тематика: строительство, девелопмент, IT, экономика, юриспруденция,
10.2004 - 06.2008 ЧОП ТНК-Гарант
Переводчик
Письменный, устный перевод.
Рабочие языки английский, русский.
Тематика: юриспруденция, нефтегаз
01.2003 – настоящее время freelance
переводчик
Письменный перевод.
Рабочие языки английский, русский.
Тематика: строительство, IT, телекоммуникации, экономика, юриспруденция, нефтегаз. оборудование, компьютерные игры
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Навыки работы с ПК - уверенный пользователь.
ПО: MS Office, Adobe Acrobat, AutoCAD
CAT: Deja Vu
Личные качества: ответственность, исполнительность, внимательность к деталям, коммуникабельность
РЕКОММЕНДАЦИИ
Луговая Ольга Евгеньевна Группа Компаний ПИК Старший переводчик +79164539968
Лапенков Владимир Анатольевич Группа Компаний ПИК Корпоративный секретарь +79150160350