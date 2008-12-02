GiacomoACT

Опыт работы более 8 лет, начинал работать ещё с 2000 года в web студии Nataly, также работал в крупных компаниях таких как: MGSN (агентство недвижимости), компания Eurookna (производство и продажа пластиковых окон), компания JSBgroup (холдинг), компания Mayer (проведение выставок).

Огромный опыт в рекламе, маркетинге (более 4 лет работы).

Имеется хороший опыт по разработке сайтов с нуля, знание стандартного пакета программ, такие как: Corel, Photoshop, flashMX. Прграммирование: .html, . php, .java, .aspnet, .asp, работа с базами данных mysql, sql, так же умение и знание раскрутки сайта, эксклюзивный контект практически на любую тематику.

Моё портфолио:

http://www.son24.ru

http://www.eurookna.ru

http://www.euro44.ru

http://www.rabota24.ru

http://www.ief.ru

http://www.macromech.ru

http://www.marketingmanifest.ru

http://www.keemp.ru

http://www.mayer.ru

http://www.motiv.ru

http://www.hhexpo.ru

http://www.jsbgroup.ru

http://www.tvoeokno.ru

и д.р.

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