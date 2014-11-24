Коротко о себе:

2005 - 2010 гг. - получила высшее образование по специальности "Бухгалтерский учет и аудит"

2010 2014 гг. - работала по специальности бухгалтером на различных участках учета. Хорошие знания в области бухгалтерского учета, налогового законодательства Украины.

На данный момент занимаюсь рекламой сайтов в интернете, продвижением сайтов. Также интересует работа копирайтером (рерайтером).

Ответственное отношение к работе, пунктуальность и выполнение работы в срок гарантирую (даже в очень сжатые сроки). Могу писать много, качественно, быстро, с хорошей грамотностью.