Трудовое право, составление и ведение договоров, госзакупки.

Образование:

2009-2012 гг.

Курганский государственный университет

Диплом по специальности «Юриспруденция»

2003-2009 гг.

Южно-Уральский государственный университет

Диплом по специальности «Социально-культурный сервис и туризм»

Опыт работы:

11.2010-04.2011

ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ

Должность: Юрисконсульт

Обязанности: Составление договоров, проведение закупок для муниципальных и государственных нужд (запросы котировок, открытые аукционы в электронной форме). Представительство ГБУЗ в органах прокуратуры, МВД, судах.

11.2010-01.2012

ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ

Должность: специалист по кадрам

Обязанности: Работа с приказами учреждения, ведение реестров и отчетов по кадровой работе, внесение изменений в уставные документы.

01.2010-11.2010

Администрация Альменевского района Курганской области

Должность: специалист юридического отдела

Обязанности: Работа с нормативно-правовыми актами, составление и проверка НПА, ведение регистра НПА, работа в комиссии по делам несовершеннолетних и в административной комиссии района. Представительство в суде, органах прокуратуры.

06.2008-01.2010

МБУ Альменевская ЦРБ

Должность: секретарь главного врача

Обязанности: Делопроизводство, составление приказов, ведение телефонных переговоров, организация собраний, общебольничных мероприятий.