Образование:
2009-2012 гг.
Курганский государственный университет
Диплом по специальности «Юриспруденция»
2003-2009 гг.
Южно-Уральский государственный университет
Диплом по специальности «Социально-культурный сервис и туризм»
Опыт работы:
11.2010-04.2011
ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ
Должность: Юрисконсульт
Обязанности: Составление договоров, проведение закупок для муниципальных и государственных нужд (запросы котировок, открытые аукционы в электронной форме). Представительство ГБУЗ в органах прокуратуры, МВД, судах.
11.2010-01.2012
ГБУЗ РБ Кигинская ЦРБ
Должность: специалист по кадрам
Обязанности: Работа с приказами учреждения, ведение реестров и отчетов по кадровой работе, внесение изменений в уставные документы.
01.2010-11.2010
Администрация Альменевского района Курганской области
Должность: специалист юридического отдела
Обязанности: Работа с нормативно-правовыми актами, составление и проверка НПА, ведение регистра НПА, работа в комиссии по делам несовершеннолетних и в административной комиссии района. Представительство в суде, органах прокуратуры.
06.2008-01.2010
МБУ Альменевская ЦРБ
Должность: секретарь главного врача
Обязанности: Делопроизводство, составление приказов, ведение телефонных переговоров, организация собраний, общебольничных мероприятий.