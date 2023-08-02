Gilimovich

Артем Гилимович GilimovichGilimovich
21 годБеларусь/Новополоцк
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Full-stack developer | React | Node.js | WordPress
Telegram: @Gi_Artik
Начинающий full-stack разработчик. Опыт в разработке собственных проектов около года.
Стек технологий:
JavaScript
React.js
Node.js
HTML5 / CSS3
Git / Bash
OOP / HTTP
CMS: Joomla, WordPress
Проекты:
Reacipes - Система для добавления и поиска рецептов
Сервер:
Node.js / mssql / MS SQL Server
Фронт:
React.js / React-rouer-DOM
BookSearch - Сайт по поиску книг (Для доступа из России нужен VPN)
JavaScript / React / CSS modules / React-rouer-DOM / FireBase / Google Books API / GitHUB
Я против войны в Украине!