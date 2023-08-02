Gilimovich

Артем Гилимович Gilimovich

 
21 годБеларусь/Новополоцк
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Full-stack developer | React | Node.js | WordPress

Telegram: @Gi_Artik

Начинающий full-stack разработчик. Опыт в разработке собственных проектов около года.

Стек технологий:

  • JavaScript

  • React.js

  • Node.js

  • HTML5 / CSS3

  • Git / Bash

  • OOP / HTTP

  • CMS: Joomla, WordPress

Проекты:

Reacipes - Система для добавления и поиска рецептов

Сервер:

Node.js / mssql / MS SQL Server

Фронт:

React.js / React-rouer-DOM

BookSearch - Сайт по поиску книг (Для доступа из России нужен VPN)

JavaScript / React / CSS modules / React-rouer-DOM / FireBase / Google Books API / GitHUB
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