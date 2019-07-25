Доброго времени суток, меня зовут Марина. Я студентка филологического факультета, нуждаюсь в дополнительном заработке. Трудолюбива, усидчива и исполнительна, при выполнении работы делаю упор на качество. Испытываю особую любовь к переводу с русского на английский и наоборот. Также хотела бы поработать в сфере транскрибации.