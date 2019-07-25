Доброго времени суток, меня зовут Марина. Я студентка филологического факультета, нуждаюсь в дополнительном заработке. Трудолюбива, усидчива и исполнительна, при выполнении работы делаю упор на качество. Испытываю особую любовь к переводу с русского на английский и наоборот. Также хотела бы поработать в сфере транскрибации.
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Переводы
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга
Транскрибация
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга