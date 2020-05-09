Услуги:
- разработка планировочного решения
- составление концептуального коллажа
- 3D визуализация помещений
- разработка рекламной и полиграфической продукции (Баннеры, листовки, меню, визитки etc.)
Образование: Высшее ОГУ им. Тургенева (Художник-проектировщик)
Skills: 3D Max (V-Ray/Corona Render), Photoshop, Indesign, CorelDraw, Archicad, Ceramic 3D
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Портфолио
- Дизайн-проект частного дома г. Рыбинск153 просмотра
- Дизайн-проект частного дома г. Рыбинск135 просмотров
- Дизайн-проект частного дома г. Рыбинск152 просмотра
- Дизайн-проект частного дома г. Рыбинск144 просмотра
- Дизайн-проект частного дома г. Рыбинск127 просмотров
- Реализация проекта ванной комнаты г. Орёл71 просмотр
- Дизайн-проект ванной комнаты г. Орёл68 просмотров