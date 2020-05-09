Ginger_Anne

Анна Ginger_Anne

 
32 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Услуги:

- разработка планировочного решения

- составление концептуального коллажа

- 3D визуализация помещений

- разработка рекламной и полиграфической продукции (Баннеры, листовки, меню, визитки etc.)

Образование: Высшее ОГУ им. Тургенева (Художник-проектировщик)

Skills: 3D Max (V-Ray/Corona Render), Photoshop, Indesign, CorelDraw, Archicad, Ceramic 3D