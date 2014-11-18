Ginger_Cat

Исполнительный и ответственный видеомонтажер со знанием Adobe Premier Pro, Final Cut X, Photoshop и Audition
Трудолюбие, коммуникабельность, способность находить общийязык с людьми, ответственность, исполнительность, грамотная речь, уверенный пользователь
ПК (в т.ч. пакета MS Office, Internet). Имею навык работы в таких программах видеомонтажа,
как Sony Vegas, Adobe Premier Pro и Final Cut Pro X. Имею опыт фото и видеосъемки,
навыки работы в Adobe Photoshop, а также базовые навыки работы в Adobe Audition
и After Effect.
Действие аккаунта приостановлено!