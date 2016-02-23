Комплексное или частичное PR-сопровождение, разработка маркетинговых и коммуникационных стратегий, написание разножанровых текстов, озвучка роликов

Последние 10 лет работала в бизнесе в сфере маркетинга, продаж, PR и коммуникаций. За это время научилась быть полифункциональным и многозадачным менеджером, работающим со скоростью звука. Сферы компетенции включают в себя, но не ограничиваются: PR, маркетингом, коммуникациями, работой в SMM. Мыслю образами и всем спектром цветов. В широком смысле слова хорошо пишу на русском и украинском языках, отлично перевожу и интерпретирую с английского.