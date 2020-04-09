Юрист

Если ваш конек - Горбунок, то мой - знание права РФ 

Я юрист в области лицензионно-разрешительной деятельности. Занимаюсь получением лицензий, различных сертификатов, вступлением в СРО и т.д. В процессе работы постоянно сталкиваюсь с составлением разного рода документов (например, заявлений, договоров аренды, трудовых договоров, претензий, жалоб и прочее). Из достоинств могу отметить следующее:

✔️Исполнительня, старательная, пунктуальная.Скрупулёзно и систематизированно выполняю свою работу;

✔️ Творчески подхожу к работе, что помогает мне выполнять ее качественно;

✔️ Высшее юридическое образование (бакалавриат+ магистратура в МГЮА им. О.Е. Кутафина);

✔️Опыт работы более 5 лет.!

Не занимаюсь судебными делами, к сожалению.