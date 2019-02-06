Givemelife

Станислав Николаев Givemelife

 
25 летРоссия/Чебоксары
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Менеджмент

Почта: [email protected]

Цель: Получение профессионального опыта в сфере управления и менеджмента, заработок 

Профессиональный опыт: отсутсвует

Образование: Неполное высшее. 2016-2020 - Чувашский педагогический университет им.И.Я.Яковлева - направление переподготовки "Финансовый менеджмент"

2017-2019 - Чувашский педагогический университет им.И.Я.Яковлева - направление переподготовки "Профессиональная психология в сфере образования и управления (доп. Переподготовка)

Владение языками : Английский базовый

Проф. навыки и знания: - Организация трудового процесса, распределение обязанностей персонала;

- Поиск и проведение переговоров с ключевыми клиентами;

-Построение бизнес плана, консалтинг, осуществление и мотивация корпоративного труда, стремления к улучшению результата;

Дополнительные сведения: Умение быстро овладевать новыми знаниями, целеустремлённость, настойчивость, чёткая организация труда, умение работать в команде и введение переговоров.