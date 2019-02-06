Givemelife

Почта: [email protected]
Цель: Получение профессионального опыта в сфере управления и менеджмента, заработок
Профессиональный опыт: отсутсвует
Образование: Неполное высшее. 2016-2020 - Чувашский педагогический университет им.И.Я.Яковлева - направление переподготовки "Финансовый менеджмент"
2017-2019 - Чувашский педагогический университет им.И.Я.Яковлева - направление переподготовки "Профессиональная психология в сфере образования и управления (доп. Переподготовка)
Владение языками : Английский базовый
Проф. навыки и знания: - Организация трудового процесса, распределение обязанностей персонала;
- Поиск и проведение переговоров с ключевыми клиентами;
-Построение бизнес плана, консалтинг, осуществление и мотивация корпоративного труда, стремления к улучшению результата;
Дополнительные сведения: Умение быстро овладевать новыми знаниями, целеустремлённость, настойчивость, чёткая организация труда, умение работать в команде и введение переговоров.