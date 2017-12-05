Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/deniels4f56f

Я начинающий веб-дизайнер. В это сфере относительно недавно, но я быстро обучаюсь и люблю это работу. Постоянно, стараюсь совершенствоваться и улучшаю качество своих работ!

Коммуникабельный. Обучаем, умею слушать, прислушиваться к советам более опытных коллег.

Исполнительный, ответственный. Уважаю чужое время не менее своего, поэтому практически никогда не сталкиваюсь с проблемой срыва сроков.

Ссылка на портфолио: https://www.behance.net/deniels4f56f