SEO-анализ сайта
Аудит включает в себя целый перечень работ по оценке
сайта с точки зрения SEO, в ходе которых
выявляются следующие показатели:
скорость загрузки страниц, работоспособность интерфейса,
юзабилити; авторитетность, трастовость
и положение в рейтингах, SEO-показатели
сайта: PR, тИЦ, Alexa Rank и т.д.;
контент:уникальность, информативность,
оптимизированность; корректность тегов,
настройки «зеркал» и файлов карты сайта
и robots.txt; позиции по основным ключевым
запросам, с учетом и без учета региональных
факторов; количество внутренних и
внешних ссылок, их актуальность,
правильность анкоров; наличие регистрации
в каталогах; посещаемость сайта и
поведение пользователей, «точки» входа
и отказов; источники трафика и их
показатели эффективности и т.д.
Помимо этогоможет проводиться анализ вышестоящих
в выдаче сайтов конкурентов, с целью
выявления различий в политике продвижения.
В результате вы получаете полную картину
оптимизации своего ресурса и эффективности
рекламы. Это позволяет отказаться от
затратных и не приносящих прибыли
кампаний, изменить стратегию
SEO-продвижения.
Внутренняяоптимизация сайта (внутренняя SEO)
Создание качественного и уникального контента.
Качество текстовых материалов выражается
в их интересном смысловом наполнении,
отсутствии орфографических ошибок и
повторений. Первостепенное значение
имеет, конечно, уникальность – как
seo-текстов для сайта, так и изображений:
даже внутри одного ресурса дублирование
материалов нежелательно;
Подбор ключевыхслов и равномерное их распределение в
текстах. В идеальном варианте каждая
страница должна быть оптимизирована
под конкретный поисковый запрос.
Подобрать ключевые слова можно через
соответствующие сервисы или путем
анализа сайтов конкурентов.
Повышение юзабилити сайта – оптимизация страниц
для удобства пользователей. Посетители
должны попадать на нужные страницы без
дополнительных усилий и сложных поисков.
Для интернет-магазинов это, в первую
очередь, хорошая видимость корзины,
способов покупки, оплаты и доставки,
удобная навигация по разделам.
Информационные порталы должны иметь
на страницах ссылки на смежные темы и
интересные статьи, а также хорошую
читаемость шрифта, привлекательный
дизайн и т.п. Регулярная оценка сайта
глазами пользователя помогает значительно
повысить конверсию и посещаемость;
Работа над внутренней оптимизацией страниц включает
в себя проверку кодов и дизайна на
предмет корректного отображения в
различных браузерах и с разных устройств.
При отсутствии качественной кроссбраузерной
верстки и адаптивного дизайна вы рискуете
потерять существенную часть потенциальной
аудитории;
Грамотная перелинковка страниц. При правильном
выборе места ссылок вес одних страниц
транслируется на другие. Это позволяет
направить большую часть трафика на
целевые «точки» сайта – допустим, с
информационных разделов перейти к
покупке товара или задать вопрос
специалисту. Из-за повышения «веса»
растут и позиции в выдаче. С
Работа с картой сайта. Вообще, существует два вида таких
карт – одна из них предназначена для
пользователей и облегчает навигацию
по порталам со сложной структурой.
Второй тип карты видят лишь поисковые
роботы, и располагается она внутри файла
sitemap.xml. Служит данный файл для улучшения
индексации – избавления от дублей
страниц, уведомления роботов о структуре
сайта и времени внесения изменений.
Создать карту позволяют многие специальные
сервисы, но почти всегда требуется ее
корректировка вебмастером.
Правильное использование мета-тегов также позволяет
улучшить позиции сайта в выдаче. Мета-теги
– это информация о странице, которую
получают поисковые роботы. Самые важные
из тегов – заголовки: title, который мы
видим в результатах поиска, а также
заголовки H1…Hn. Меньшее значение имеет
описание (description), и практически потеряли
свою значимость keywords. Важно и заполнение
описаний к изображениям (alt);
Работа сURL-адресами и файлом robots.txt – один из
базовых элементов продвижения. Файл
robots.txt позволяет дать указание поисковым
роботам о запрете индексации некоторых
страниц (с помощью того же noindex). Здесь
проверяется и наличие «зеркал».
Внешняя оптимизация сайта
Под этим видом оптимизации обычно понимают размещение
рекламы и информации о своем сайте на
сторонних ресурсах. Самой главной целью
внешней оптимизации является размещение
своего контента во внешней среде: на
трастовых ресурсах, крупных сайтах и в
каталогах и т.д. Это дает «легальный»
источник ссылок на ваш сайт и хороший
трафик, а также повышает позиции в
выдаче.
Основные направления этого типа продвижения:
Размещение пресс-релизов и статей на сторонних
площадках – один из самых эффективных
методов внешней оптимизации. Суть его
в следующем: выбирается крупный трастовый
ресурс (обычно информационный портал,
электронная версия газеты или журнала)
где размещается какая-либо интересная
новость или обзорный материал, содержащий
ссылку на вашу страницу. Желательно,
чтобы сайт-донор или его раздел совпадали
по тематике с акцептором;
Регистрация в каталогах приносит небольшие порции
трафика и несколько повышает траст
среди поисковых систем (при размещении
на авторитетных площадках, например,
Яндекс.Каталоге и DMOZ).