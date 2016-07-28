SEO оптимизация, продвижение, привлечение трафика, сбор семантического ядра для Яндекс и Гугл Директа, вывод из под фильтров Гугл и Яндекса

SEO-анализ сайта

Аудит включает в себя целый перечень работ по оценке

сайта с точки зрения SEO, в ходе которых

выявляются следующие показатели:

скорость загрузки страниц, работоспособность интерфейса,

юзабилити; авторитетность, трастовость

и положение в рейтингах, SEO-показатели

сайта: PR, тИЦ, Alexa Rank и т.д.;

контент:уникальность, информативность,

оптимизированность; корректность тегов,

настройки «зеркал» и файлов карты сайта

и robots.txt; позиции по основным ключевым

запросам, с учетом и без учета региональных

факторов; количество внутренних и

внешних ссылок, их актуальность,

правильность анкоров; наличие регистрации

в каталогах; посещаемость сайта и

поведение пользователей, «точки» входа

и отказов; источники трафика и их

показатели эффективности и т.д.

Помимо этогоможет проводиться анализ вышестоящих

в выдаче сайтов конкурентов, с целью

выявления различий в политике продвижения.

В результате вы получаете полную картину

оптимизации своего ресурса и эффективности

рекламы. Это позволяет отказаться от

затратных и не приносящих прибыли

кампаний, изменить стратегию

SEO-продвижения.

Внутренняяоптимизация сайта (внутренняя SEO)

Создание качественного и уникального контента.

Качество текстовых материалов выражается

в их интересном смысловом наполнении,

отсутствии орфографических ошибок и

повторений. Первостепенное значение

имеет, конечно, уникальность – как

seo-текстов для сайта, так и изображений:

даже внутри одного ресурса дублирование

материалов нежелательно;

Подбор ключевыхслов и равномерное их распределение в

текстах. В идеальном варианте каждая

страница должна быть оптимизирована

под конкретный поисковый запрос.

Подобрать ключевые слова можно через

соответствующие сервисы или путем

анализа сайтов конкурентов.

Повышение юзабилити сайта – оптимизация страниц

для удобства пользователей. Посетители

должны попадать на нужные страницы без

дополнительных усилий и сложных поисков.

Для интернет-магазинов это, в первую

очередь, хорошая видимость корзины,

способов покупки, оплаты и доставки,

удобная навигация по разделам.

Информационные порталы должны иметь

на страницах ссылки на смежные темы и

интересные статьи, а также хорошую

читаемость шрифта, привлекательный

дизайн и т.п. Регулярная оценка сайта

глазами пользователя помогает значительно

повысить конверсию и посещаемость;

Работа над внутренней оптимизацией страниц включает

в себя проверку кодов и дизайна на

предмет корректного отображения в

различных браузерах и с разных устройств.

При отсутствии качественной кроссбраузерной

верстки и адаптивного дизайна вы рискуете

потерять существенную часть потенциальной

аудитории;

Грамотная перелинковка страниц. При правильном

выборе места ссылок вес одних страниц

транслируется на другие. Это позволяет

направить большую часть трафика на

целевые «точки» сайта – допустим, с

информационных разделов перейти к

покупке товара или задать вопрос

специалисту. Из-за повышения «веса»

растут и позиции в выдаче. С

Работа с картой сайта. Вообще, существует два вида таких

карт – одна из них предназначена для

пользователей и облегчает навигацию

по порталам со сложной структурой.

Второй тип карты видят лишь поисковые

роботы, и располагается она внутри файла

sitemap.xml. Служит данный файл для улучшения

индексации – избавления от дублей

страниц, уведомления роботов о структуре

сайта и времени внесения изменений.

Создать карту позволяют многие специальные

сервисы, но почти всегда требуется ее

корректировка вебмастером.

Правильное использование мета-тегов также позволяет

улучшить позиции сайта в выдаче. Мета-теги

– это информация о странице, которую

получают поисковые роботы. Самые важные

из тегов – заголовки: title, который мы

видим в результатах поиска, а также

заголовки H1…Hn. Меньшее значение имеет

описание (description), и практически потеряли

свою значимость keywords. Важно и заполнение

описаний к изображениям (alt);

Работа сURL-адресами и файлом robots.txt – один из

базовых элементов продвижения. Файл

robots.txt позволяет дать указание поисковым

роботам о запрете индексации некоторых

страниц (с помощью того же noindex). Здесь

проверяется и наличие «зеркал».

Внешняя оптимизация сайта

Под этим видом оптимизации обычно понимают размещение

рекламы и информации о своем сайте на

сторонних ресурсах. Самой главной целью

внешней оптимизации является размещение

своего контента во внешней среде: на

трастовых ресурсах, крупных сайтах и в

каталогах и т.д. Это дает «легальный»

источник ссылок на ваш сайт и хороший

трафик, а также повышает позиции в

выдаче.

Основные направления этого типа продвижения:

Размещение пресс-релизов и статей на сторонних

площадках – один из самых эффективных

методов внешней оптимизации. Суть его

в следующем: выбирается крупный трастовый

ресурс (обычно информационный портал,

электронная версия газеты или журнала)

где размещается какая-либо интересная

новость или обзорный материал, содержащий

ссылку на вашу страницу. Желательно,

чтобы сайт-донор или его раздел совпадали

по тематике с акцептором;

Регистрация в каталогах приносит небольшие порции

трафика и несколько повышает траст

среди поисковых систем (при размещении

на авторитетных площадках, например,

Яндекс.Каталоге и DMOZ).